美國總統一再指責世界衛生組織「以大陸為中心」，如今歐洲多國也看不下去了，準備要與美國聯手了？據路透社報導指出，歐洲某個國家的一名高階衛生官員透露，歐洲各國政府正與美國合作，計劃改革WHO以確保其獨立性，暗示歐洲部分國家對於WHO，其實也與美國有相同擔憂。

報導指出，這名不願具名的歐洲衛生官員在討論尚未公開的新措施時表示，英國、法國、德國和義大利正跟美國就技術層面討論世衛改革一事，目的是為確保世衛的獨立性。

這名官員表示，改革的目標，即是確保WHO的獨立性，明顯與先前川普質疑WHO對於新冠疫情的應對與陸太過親近有關，並表示正在討論如何將WHO緊急管理機制與任一國家的影響力分隔開來。

這名官員還說，相關改革措施包含改變WHO的資金援助制度，要讓這項制度更為長久。不過，由於目前WHO的預算周期是兩年，若WHO在緊急期間要向提供金援的國家籌措資金，雙年度預算周期制度可能損害WHO的獨立性。

近期批評WHO砲火最為猛烈的主要成員國，莫過於川普領導下的美國，但歐洲各國有時會呼籲WHO改革，但在華府強烈抨擊WHO時，歐洲仍會維護WHO。歐洲在公開場合中立場通常認為，只有先評估WHO對於疫情的因應後才能進行任何改革。

此外，上週歐洲衛生官員也在一場視訊會議中建議，應該採取更採取更強硬的立場，以及尋求歐洲對WHO的影響力。其中德國與法國的衛生部長向其他同僚表示，「評估與改革WHO是必要的」。

(中時電子報)