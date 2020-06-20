國民黨籍的前台東縣長黃健庭傳出被總統蔡英文提名為監察院副院長，引發藍綠軒然大波。黃健庭今天下午召開記者會表示，若提名案得不到國民黨祝福會退出，並透露會接受提名的原因。記者會後，黃健庭也將記者會內容PO到臉書，不少網友給予支持，身為台東人，相信他是很能夠做事的好縣長。

黃健庭表示，是因「二個原因」接受提名，第一是認為這是一個超越黨派、獨立行使職權的職務，第二是相信自己可以扮演好人民和公務體系之間的橋樑，但也強調自己是國民黨的終身黨員，永遠是藍營的一份子，願意尊重黨紀的處理。

「如果得不到國民黨的祝福，我會退出」，黃健庭強調，原本希望自己加入監察院，能促成跨越政黨，協助政黨和解、化解對立，若無法達到這樣的效果，國民黨不支持他接受提名，那他會退出。

黃健庭在臉書貼出聲明稿，網友留言表示「黃縣長，我相信你的為人，身為台東人我們以你為榮，過去你在台東做的很棒」「我在台東生活6年，熱氣球、國際衝浪比賽、還有一些音樂節…，每年評比幾乎都是5星縣長，今天黃縣長有能力為國家做事，姑且不論黨派，為什麼不找其它人，偏偏是黃縣長，一定是有他的能力所在」「支持您！身為台東人的我，以您為榮！」「台東人支持台東人，加油」，但也有人質疑「監察院副院長可以做啥？幫陳菊背書！？」「您單純為國，但用您的人呢？會不會成為第二個陳建年？」

（圖／摘自黃健庭臉書）

(中時電子報)