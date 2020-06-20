【1】不再邊緣化核武！瑞典智庫：美俄恐掀新一波軍備競賽

報告指出，目前全球約有1,800枚核彈頭保持在高度戰備狀態，同一時間，擁核國家正在為彈藥庫進行現代化改造、或開發新系統，改造的設備包含飛彈、飛機運載系統、以及相關生產設施。

尤其，美國與俄羅斯正在進行廣泛且昂貴的計畫，取代及現代化現有的核彈及相關發射設施，兩國還在軍事計畫中擴大、賦予核武新的角色，顯示後冷戰時期核武被邊緣化的思維已經出現重大轉變。

【2】警告陸！美3航母3年來首度齊發印太秀拳頭

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國國力專案主任葛來儀（Bonnie Glaser）指出，中方消息指出，美國因為新冠肺炎疫情重創，備戰力低落，或許美國這麼做，是要向北京發出訊號，要他們不該誤判。「中國勢必會把這說成美國挑釁的實例，還有美國是該地區亂源的證據。」

而美國3支航母打擊群在印太會合之所以不尋常，是因為美方航母數目有限，而且經常需要修整、港口訪問、訓練，或是到其他地方部署。然而，美國國防戰略視中方為頭號安全威脅，五角大廈領導層已調動更多資源和軍武到印太，來對抗北京與日俱增的經濟影響力與軍事力量。

【3】金正恩專機現北韓上空 恐秀新型潛射彈道飛彈

從公開的飛行路線來看，金正恩可能前往新浦。由於新浦造船所正在打造可搭載3枚潛射彈道飛的新型潛艦，有觀察認為，平壤可能即將公開新型潛艦。而北韓曾在新浦進行過多次飛彈發射試驗。不過，目前新浦附近並未發現發射潛射彈道飛彈，或公開潛艦等特殊動向。

【4】解放軍狠揮狼牙棒 印軍屍體不全 陸釋放10俘虜

中印邊防部隊15日晚在東拉達克加萬谷（Galwan Valley）爆發流血衝突後，相關細節一一浮現。據印度媒體報導，解放軍除了以鐵棒，纏繞鐵絲的棍棒攻擊外，甚至動用了滿是鐵釘的自製狼牙棒，而部份印軍遭攻擊死亡後，屍體殘缺不全。

【5】新冠病毒使船廠停工 削弱美國海軍維修實力

疫情拖慢了核動力航艦與潛艦的維修工作，也就削弱了美國在印洋地區的艦隊調派。美國海軍高層只能召集1,629名預備役人員加入船廠，以填補維修人力空缺。

早在疫情爆發前，美國海軍就面臨中國大陸海軍掘起的挑戰，相對的，美國海軍很難達成355艘軍艦規模的計畫，如今再遇到疫情，連現有的艦隊都難以維持。

(中時電子報)