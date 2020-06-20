只能說《The Athletic》權威記者查拉尼亞往往都能爆出這麼多的料，不是沒有理由的！鵜鶘後衛雷迪克上到《The Ringer》記者比爾西蒙斯播客當中表示，只要球員在NBA停賽期間每次召開視訊會議，查拉尼亞都在線上，甚至還把過程錄影。

「在每一次的球員視訊會議中，查拉尼亞都在裡面，有些媒體也在裡面，」雷迪克說，「我記得自己有次打算下線的時候，不禁感嘆這傢伙都在視訊會議內一字不差紀錄我們所說的話，因為我的螢幕角落顯示『正在錄影』，代表他在錄影。」

除了大爆查拉尼亞的料，雷迪克也表示某些球員放話找不到訓練場館，根本只是藉口，「停賽期間我待過兩個地方，第1個地方我找到兩個訓練場館的管道，然後我回到布魯克林，也找到3個訓練場館，只要其中1個不能用，我還有備胎。」

「那麼多球員說找不到訓練場館，根本都是胡扯，認真來說，他們只是不想練球，」雷迪克說，「或許有些人說我沒有在管社交距離限制，但我進入場館沒接觸其他人，只跟長期合作的訓練員一起練球，所以那些球員的藉口，我才不相信。」

(中時 )