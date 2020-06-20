「碟仙」是許多人都玩過的超自然遊戲，但若不慎玩過頭則會引鬼上身，招來令人匪夷所思的精神疾病發生。小美是1名外籍交換生，因為不想受拘束，選擇在學區外與3位同校女生共同租屋，某次沒有課程的時候，小美邀約3位室友一同來玩「碟仙」，卻不知道這是差點讓她走向死亡邊緣的開端。

小美因為隔天學校沒課，她就相約3位室友一同來玩「碟仙」遊戲，由於追求刺激逼真，4人親自做起道具，包括碟紙、碟盤、蠟燭等，事後4人就開始將4根手指頭放在碟盤上進行遊戲，異口同聲喊著：「碟仙！碟仙！請上位。」，此時碟盤開始移動了，自動緩慢的移到3個字，但小美看到這三個字時，卻讓她驚訝不已，因為這位同學就是前幾個月，在學校裡輕生身亡的女生。小美心想應該只是碰巧，小美持續追問第2個問題。

小美的第2個問題是「碟仙，你是怎麼死的？」聽到問題旁的3位室友傻了，因為她們都沒料想到，小美竟然會問出這種問題。碟盤在3人傻眼的期間，移動了2個字「輕生」，小美當下確信已請到幾個月前輕生身亡的女同學，小美卻不知何來勇氣，竟然再問：「碟仙，你的死法是什麼？」，碟仙回應了小美問題，「你要來陪我嗎？」，這個回應讓房內的4名女學生瞬間冒出冷汗且面面相覷。

4人想趕緊請回「碟仙」，不料碟盤卻開始在紙上四處亂竄，完全不肯退位。小美此時手指迅速離開碟盤，拿起盤子猛力的往地上一摔，盤子馬上四分五裂，立即拿出報紙包裹碎片，告訴大家：「今天就當作沒發生，別再想這怪異的事，快去睡覺吧！」。

凌晨3點半，床位鄰近小美的室友小雯感覺房內有人在走動，辦睜開眼睛看到小美正往房門外走去，小雯心想可能只是小美今天玩「碟仙」嚇到想出去散心，小雯立即翻身，卻與隔壁床位的小美對眼，小雯驚嚇立即起身，馬上詢問小美妳不是剛剛走出房門？小美回應：「沒有啊！我一直在床上啊。」，小雯認為可能今天真的嚇到了！不疑有他，又再度進入夢鄉。

隔天起床要上早課了，小雯3人卻不見小美！尋遍各房、廁所、衣櫃、早餐店、教室等竟不見蹤影，小雯想起昨日的「碟仙」遊戲，聽起小美提及那名幾個月前在校輕生的女同學，小雯認為女同學的案發現場，可能會有發現小美的線索，趕緊先行聯絡老師、教官、家長，事後3人迅速衝向現場尋人。

輕生女同學的案發現場，是在學校某地下室的一處陰暗角落，此地主要放置平時不用或廢棄的大型物件。小雯3人趕到地下室時，發現小美獨自跪在地上，痛哭失聲喃喃自語，意圖想自我傷害身體。小雯還發覺小美的脖子上，有一道紅腫勒痕，它的狀態並非事後跡象，而是持續不斷紅腫，小雯3人察覺有異欲合力將小美拉離教室外，然而此時的小美力大無窮，就連已聯繫老師、教官、家屬都趕來現場合力都仍無法迫使離開，經眾人九牛二虎之力終於拉起小美，並趕緊帶往宮廟尋找道長老師。

經由道長老師作法儀式後，小美情緒恢復昔日往常，道長老師說：「你們招惹到1位輕生上吊的女鬼，才會使小美遭鬼附身，若是沒提早發現，小美應該就跟女鬼一起共赴黃泉。」

(中時電子報)