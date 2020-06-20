小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（20日）新聞重點。

【1】 悅擬停急下架 36款胃藥待評估

胃藥風波再起！以ranitidine（雷尼得定）為主成分的「悅擬停膜衣錠150毫克」致癌物超標，10批、720萬顆藥品18日緊急下架回收。目前國內計有36款胃藥使用雷尼得定，包括知名的「吉適治潰定」等，都需重新評估安全性。所有廠商7月底前需繳交報告，食藥署8月將決定是否全禁，正在使用雷尼得定胃藥的民眾，建議回診換藥。

【2】 康橋職涯探索日 助學生體驗職場

康橋國際學校新店秀岡校區19日為7到11年級的學生舉辦「職涯探索日（Career Day）」，邀請將近50位業界職人，以面對面實際分享的方式，帶給學生最獨特、真實的職場分享與體驗，讓學生優先了解自我興趣與職場動態，為生涯藍圖提早做準備。

【3】國台辦盼國民黨明辨是非

國民黨改革委員會19日提出新的兩岸論述，大陸國台辦對此表示，希望國民黨明辨是非，堅持積極的大陸政策，珍惜和維護兩黨既有政治基礎，妥善處理兩岸政治分歧，相向而行；國台辦還稱，如果丟棄長期堅持的正確理念，背離事關兩岸關係的基本原則，不僅損害互信基礎，且會給兩黨及兩岸交流合作造成障礙。

【4】藥商回扣官司 5星縣長陰影

在多次民調中蟬聯5星縣長的前台東縣長黃健庭，一度與副總統參選人擦身而過，這次被提名監察院副院長，讓許多人大感意外。而外界質疑的藥商回扣案官司，一直以來都是黃健庭政治生涯陰影，是否會成為他再登政壇高峰的絆腳石，值得觀察。

【5】華仔祝壽後援會 嘆皺紋爬上臉

劉德華（華仔）向來疼愛粉絲，18日是後援會「華仔天地」成立32年，每年與歌迷一起見面的他，今年因為新冠肺炎疫情肆虐，未能與粉絲面對面慶祝，但他特別錄製20分鐘影片，除了唱歌和新片預告片段首曝光外，還給如同家人的歌迷一封深情的「家書」，並分享跟8歲愛女Hanna一起創作送給老婆朱麗倩的畫作。

(中時電子報)