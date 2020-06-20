駐日代表謝長廷針對沖繩縣石垣市擬將釣魚台的地址更名為「登野城尖閣」一事，被立委要求返台說明。謝長廷19日在臉書上對此作出回應指，希望這次不要再整人。
謝長廷在臉書上發文稱，「最近又有立委一直要我回去報告釣魚台及護漁的事。立法院的決議通知我，等於是命令，我一定排除萬難回台灣，現在正值疫情，所以必須事前申請及檢查，也很麻煩，但可以回去講清楚是好事，只是希望這次是來真的，記得一年前為了關西機場風波，外交委員會也曾決議要我回去，我也準備好久，結果不知是忘記或太忙，根本沒有通知我，也沒有排日程時間，當然我也無從回去報告。但到了總統選舉時，張善政和歐鴻鍊又召開記者會抹黑說「立法院要我回台報告，但我理都不理」，非常惡毒，希望這次不要再整人。」
日本沖繩縣石垣市擬將釣魚台的地址更名為「登野城尖閣」，引起宜蘭縣政府的不滿，隨即在議會通過改名「頭城釣魚台」一案。國民黨立院黨團15日召開記者會，要求政府召回駐日代表謝長廷向國會報告。
(中時電子報)
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