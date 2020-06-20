國民黨改革委員會19日的建議案，在兩岸論述方面提出「四大支柱」。對此南京大學台灣研究所所長劉相平受訪認為，國民黨想用《中華民國憲法》約束大陸，是不可能的，現在也沒資格談兩岸官方協商，他認為國民黨扭曲了九二共識原意，對未來是否續用九二共識，刻意不明說，存在投機性。劉相平還說，國民黨迎合民進黨營造出的所謂「主流民意」，形同是在向民進黨妥協、投降。

國民黨的建議案提到「唯有本於中華民國憲法的兩岸共識，才能重新開啟兩岸官方對官方的協商」，劉相平指出，無論從法理或事實，要以憲法約束大陸都是不可能的，對於一個目前重返政權無望的政黨，也沒有資格談兩岸官方協商。

劉相平表示，建議案中僅批評民進黨抹黑九二共識，但對國民黨未來是否繼續使用九二共識卻未明說，「處於模稜兩可，還在觀察外界反應，看風向」，他認為這看出在江啟臣領導的國民黨，是個投機性的政黨，沒有自己的中心思想。

劉相平還稱，國民黨想要看台灣所謂的「主流民意」再來決定自己走向，殊不知民意是民進黨幾十年來刻意營造培養出來的，「國民黨沒有自己態度，隨波逐流，放任民進黨和其他綠營勢力操作」，他認為這樣不只不會獲得淺綠選民的支持，原本藍營或認同兩岸一中的支持者，也可能流失，「事實上他就是在向民進黨妥協、投降」。

建議案還提到，應推動兩岸簽署「人權協議」，並提到疫情吹哨人李文亮和去年的香港示威運動。劉相平表示，這顯然是跟著美國和民進黨的論調指責大陸，他認為國民黨很多人到大陸參訪交流過，有親眼看到大陸民眾的生活樣貌和擁有的自由，也有參政議政的民主，他批國民黨是「跟著別人的調調，人云亦云」。

劉相平說，國民黨應該站位高一些，眼光遠一些，頭腦再清醒一些，去認真考慮兩岸的大局，而不是目光短淺，沒有戰略思維，只看到眼前的短暫民意。

(旺報 )