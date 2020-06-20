台中市警察局第六分局何安派出所員警劉泰頡、陳穎琦，日前獲報在西屯區何厝街上有位老婦人疑似身體不適需要協助

，員警到場見該名老嫗臉色發白，由於連日來天氣炎熱，趕緊向附近住戶借椅子讓老婦坐著休息，但婦人疑因驚嚇，想不起家中地址，幸好女以其手機順利聯繫老婦兒子前來帶回照顧。

這名74歲周姓婦人向警方表示，出門復健完欲騎機車返家時，不慎輾到路面水溝蓋及坑洞，差點摔倒因而受到驚嚇，頓時喘不過氣。

待警方到場安撫下，驚嚇心情與身體不適已獲得舒緩，員警見天氣炎熱，且周姓老婦行動不便，深怕如讓她獨自一人騎車返家恐有危險之疑慮，嘗試聯繫家屬前來載回，未料老婦疑似驚嚇過度，突然記不起家人聯繫方式及住址。

經員警耐心關懷下，從老婦隨身攜帶的包包找到手機，立即聯繫到老婦兒子前來，老婦及其家屬不斷向警方表示謝意，感謝員警熱心幫忙貼心守護，稱讚警察真的是人民保母。

(中時 )