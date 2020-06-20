桃園市1名謝小姐今年2月到新北市新莊某家寵物店以1萬2千元購買一隻幼柴犬，回家後發現小狗嚴重水痢，告知寵物店後，業者表示可以將小狗帶回店內由獸醫照顧，期間，謝小姐均會與寵物店聯繫，但隔沒幾天，業者卻突然告知謝女，小柴犬被送到南部狗媽媽身邊休養，也未明確答覆柴犬何時回到台北，卻要謝女可以到寵物店「再換」另隻同價位的狗。

謝女表示，該家寵物店內的狗看起來都不太健康，拒絕換狗，多次向業者提出退款要求，但業者表示一切按照雙方簽訂的買賣合約，堅持不退款，讓謝女痛批太超過。

今年2月1日，謝女在新北市新莊1家寵物店，見到櫥窗裡剛出生2個月大的柴犬寶寶，便以1萬2千元將牠帶回家，取名「昊恩」，但孰料昊恩一回到家便不停腹瀉，謝女立即將牠帶去看獸醫，獸醫師診斷出昊恩罹患「出血性腸炎」，此類病毒感染致死率極高，嚇得謝女趕緊聯絡寵物店，業者回覆可能是因為小狗換環境，不適應才導致。

謝小姐與寵物店的買賣契約上頭載明「小狗出現下痢、高燒等反應，寵物店將無條件收回寵物，並更換等值寵物。」（圖／讀者提供）

但隔天昊恩持續嚴重水痢，狀況絲毫沒有改善，謝女再次致電寵物店，業者表示可以將昊恩帶回去寵物店，由店內獸醫照顧，大約3至5天就可將昊恩帶回家。謝女將昊恩帶回寵物店後，每日均會與寵物店聯繫，確保幼犬是否有恢復，寵物店也表示大約再1週就可以將昊恩接回家。

直到2月6日晚間，謝女突然接到寵物店電話，表示昊恩身體虛弱，所以將牠送回去南部繁殖場狗媽媽的身邊，謝女相當震驚，因為昊恩被送去南部前，她完全沒被告知。誇張的是，謝女看不到自己的狗，多次詢問業者昊恩身體狀況是否有好轉，何時會讓牠回來，業者僅表示昊恩身體狀況相當好，接著便要謝女再到寵物店以同價位換其它小狗，她質疑寵物店處理方式不恰當，但寵物店表示雙方已簽訂買賣契約，自己是按照合約進行，並無不妥。

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(中時電子報)