桃園1名謝小姐在新北市新莊某間寵物店用1萬2千元買了1隻幼柴犬，取名為「昊恩」，返家後昊恩卻不斷腹瀉，還拉出鮮血，謝女將昊恩帶去獸醫院，診斷為出血性腸炎，謝女聽取寵物店建議將小狗送回店內照顧，但5天後，業者卻突然告知謝女，昊恩被送回南部繁殖場狗媽媽身旁，謝女相當氣憤，認為寵物店不應該在未告知的情況下，擅自將小狗送走，而寵物店對此竟要謝女以同價位挑選其他小狗，謝女認為，寵物店的狗看起來都病懨懨的，她也不願意貼錢換其他高單價的狗，只希望自己的柴犬寶寶回到她身邊，目前已向業者提出告訴。

得知自己心愛的柴犬寶寶昊恩突然被送回繁殖場，謝女既心疼又著急，她不確定小狗被送回去是否會得到妥善的照顧，寵物店曾告訴她昊恩狀況有改善，但接著卻要她到店裡挑選其他小狗，謝女不解為何昊恩身體狀況已好轉，又要她換另1隻狗。

寵物店業者與謝小姐對話，各執一詞。（圖／讀者提供）

2個月過去，昊恩音訊全無，她表示雖然合約上有載明可換狗，但她對昊恩已有情感，如今卻不知牠究竟身在何處、是否還健在？她曾到寵物店裡看其他的小狗，但其它狗看起來似乎都病懨懨，她不想再養1隻隨時會被收回的小狗，只會讓她更難受。

謝小姐得不到寵物店的答案，因此多次向寵物店要求退款，寵物店拿出當初雙方簽訂的買賣契約婉拒，表示一切按照合約進行，無法退款，若是謝小姐要提告隨時歡迎。

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(中時電子報)