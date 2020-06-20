桃園市謝小姐花了1萬2千元在新北市新莊某家寵物店買1隻柴犬「昊恩」，打算與家中另1隻貴賓狗作伴，但2個月的昊恩在回家後嚴重下痢，看過獸醫後，按照寵物店建議將牠帶回店內照顧，然而5天後昊恩卻被送回南部繁殖場，完全沒有下文，寵物店要謝小姐到店再挑其它犬隻，但謝女因對昊恩已有情感，加上店內其它小狗看起來狀似虛弱，謝女堅持要寵物店退款，但寵物店表示一切都按照買賣合約，不能退款。律師表示，謝小姐擁有小狗的所有權，可以要求寵物店將小狗還給她。

本刊致電該寵物店，寵物店負責人無奈表示，自將柴犬出售之後，便一直按照雙方簽署的買賣合約進行，謝小姐的狗生病，他也是依照合約裡面所寫，「寵物店無條件將狗收回，再還給消費者同等價格的幼犬」。業者表示，一直都有與謝女聯繫，而柴犬寶寶現在一直都在南部繁殖場，自己也相當有誠意多次向謝小姐告知可以到店內選其它犬隻，但謝小姐挑選的狗隻價格高出原本的1萬2千元，卻反過來指控寵物店，讓負責人有如丈二金剛摸不著頭緒，認為自己按照合約走，若謝小姐有不滿歡迎向他提告。

對於這種情況，律師劉文瑞表示，由於寵物店在售出當下，買賣合約已經成立，若是飼主將生病的幼犬帶回原本販售店家，又突然將狗帶去其他地方，飼主在答應寵物店更換之前，仍可以主張該隻幼犬的所有權，並要求寵物店將幼犬返還。「不管小狗目前狀況為何，就算死亡了也可以主張『死也要見屍』就對了！」

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(中時電子報)