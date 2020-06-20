櫃檯買賣中心第9屆第24次董事、監察人聯席會議通過軒郁(6703)股票上櫃申請案。

為滿足高資產客戶之投資理財需求，此次董監事會議亦通過「證券商自行買賣外國債券交易辦法」修正案，開放符合一定條件之證券商提供高資產客戶相關商品服務。

(時報資訊)