6月20日補班日，超商雙雄-統一超(2912)7-ELEVEN及全家(5903)推出促銷活動，其中統一超購買全店指定商品，搭配集團3大支付工具立折活動，持icash2.0、icashPay、OPEN錢包，結帳金額再折5%、周日折10%；全家便利商店則於補班日端出APP商品預售大杯冰西西里咖啡2杯88元單日優惠活動。

端午連假前補班日，為讓上班族享有小確幸，統一超及全家推出限定活動，其中統一超7-ELEVEN包含：咖啡、茶飲、糖果及冰品皆展開優惠，最高可用20元價值的OPENPOINT點數就能兌換到65元的CITY TEA現萃茶新品；並於6月18日到6月20日推出特調檸檬咖啡-CITYCAFE「西西里風檸檬氣泡咖啡」與「西西里風檸檬咖啡」同品項第二杯半價，CITYTEA現萃茶冰淇淋紅茶即日起至7月5日也可享第二杯半價。

此外，統一超表示，購買全店指定商品，搭配集團3大支付工具立折活動，持icash2.0、icashPay、OPEN錢包，結帳金額再折5%、周日折10%，還可使用合作金庫或華南銀行icash2.0聯名卡結帳，享OPENPOINT點數10倍送，聰明消費累積點數當現金花。

在全家便利商店部分，全家於6月20日端出APP商品預售大杯冰西西里咖啡2杯88元單日優惠活動，於上午10點開賣，活動至當日晚上23:59分為止，全家會員每人限購一組；此外，即日起到7月14日，使用全家自有支付工具My FamiPay、Fami錢包購買金萱青茶、金萱鮮橙青茶，即享任選第2杯半價優惠，且活動期間內，私品茶全系列品同享任選第二杯7折優惠。

(時報資訊)