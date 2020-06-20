高雄市長補選將在8月15日舉辦，局勢對國民黨非常不利，各界普遍認為前行政院副院長陳其邁躺著選都贏，但國民黨台北市議員戴錫欽不這麼認為，他認為選情未必對國民黨不利，反而在這場選戰中向高雄市民展現出韓國瑜市府團隊在這一年多來的市政成績。

戴錫欽接受港媒《中評社》專訪時表示，高雄市長就要進行補選，這場選戰對國民黨而言非常倉促，不過就算客觀因素對國民黨不利，國民黨也不會因而怯戰，也希望透過這個場補選，讓高雄市民重新檢視韓國瑜市府團隊的成績，比如路平、雙語教學或是農產品外銷等等。

戴錫欽認為，雖然罷免韓國瑜的票將近94萬票，可是這裡面還是有許多高雄市民支持韓國瑜團隊的表現，韓國瑜跟韓國瑜市政團隊要分開來看。韓國瑜被罷免的最大因素是高雄市民不能接受韓國瑜在任高雄市長後，短時間就落跑選總統。韓國瑜被罷免後，國民黨也尊重高雄市民的決定，但不代表韓國瑜團隊的成績就要被完全否定。

(中時電子報)