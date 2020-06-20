日前，台中客運司機因腦中風連撞9車而不自知、知名演員吳朋奉猝死才被判定為腦中風致死。接二連三的腦中風事件，讓大家開始關注腦中風的議題。

其實，腦中風的發生並不是都像大家所想像如戲劇性地昏迷倒地，更常出現的是「突然間」身體單側無力，手無法高舉、腳無法抬，或是臉歪嘴斜、講話不清楚，一旦輕忽這些症狀背後隱藏的危機，更會增加腦中風的致死威脅。

據統計，因腦血管疾病死亡的人數自97年10,663位上升至107年11,520位，相當於全台平均每47分鐘即有1人死於腦中風。腦中風多半好發於60-70歲的熟齡族，但隨著飲食、生活型態的改變，患者中近2成為年輕型患者。

腦中風是腦血管阻塞或自發性破裂，分成阻塞性及出血性腦中風，有超過75%因頭顱內或頸部的血管阻塞不通，造成缺血性中風；缺血性中風為動脈供應腦部血液突然阻塞，使腦部對應部位的細胞突然短暫缺氧，一旦栓塞移除或溶解，供血恢復正常，腦部功能也會恢復。

然而，腦中風的治療方式包含施打靜脈血栓溶解劑及動脈取栓術，而靜脈血栓溶解劑為目前臨床上具即時性和可行性高的治療選擇，只要及時治療，患者恢復正常率高達4成，因此「及時送醫」直接影響患者日後的復原狀況。

根據衛福部統計，每年逾3萬人發生腦中風，近1/3患者為此喪命，逾半數因而失能，更為我國成人殘障的主因。在過去很多人都以為腦中風常發生在冬天，但其實夏天發生腦中風的機率並不會比冬天少，夏季炎熱使身體流失過多水分，造成血液濃稠而易阻塞，吹冷氣室溫溫差大導致血管異常收縮，也容易腦中風。

依照國際治療指引建議，於症狀發生後最慢應於4.5小時內施打靜脈血栓溶解劑，然而，台灣平均送醫時間高出標準1倍，甚至偏遠地區最高更耗時34小時；一旦出現突然單手無力、臉歪嘴斜、口齒不清的症狀時，可運用「臨微不亂」四字訣進行判斷：

「臨微不亂」腦中風判斷口訣

#臨：臨時手腳軟－單側手腳無力，或單側舉不起手腳

#微：微笑也困難－臉部表情不對稱，或嘴角歪斜

#不：講話不清楚－口齒不清或無法表達

#亂：別亂快送醫－立刻記下發作時間撥打119，於4.5小時內緊急送醫

「腦中風送醫時間」是救治的關鍵，腦中風搶救分秒必爭，一旦出現疑似腦中風症狀，可透過「舉手、微笑、說您好」等動作辨別，當無法完成動作，應快打119送醫。

「舉手、微笑、說您好」腦中風生活評估指標簡易動作檢測

「舉手」：左右手皆能舉高打招呼

「微笑」：微笑時左右嘴角都能上提

「說您好」：口齒清晰且清楚的說出「您好」

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(中時電子報)