🇹🇼【聚然的承諾，現在合法來兌現！】😘 #口罩 外面價格5元，聚然用2.5元 #溫馨價回饋鄉親... 由苗栗縣議員鄭聚然幸福城市發佈於 2020年6月19日 星期五

新冠肺炎爆發後，引發民眾瘋搶口罩，造成一罩難求的狀況，苗栗縣議員鄭聚然曾在議會上說，要自掏腰包產口罩，並直言，都被稱做苗栗國，為何不能自產口罩？如今他也兌現承諾，昨在臉書發文「開放縣民持身分證來購買，1片2.5元甜甜價」。

新冠肺炎疫情爆發後，民眾大排長龍買口罩，對此，苗栗縣議員鄭聚然在3月議會臨時會上表示，想自掏腰包600萬元，弄2條生產線來做口罩，每5個10元，盼政府同意讓苗栗獨立生產，更直說「苗栗被稱為苗栗國，為何不能獨立生產口罩？」

而鄭聚然昨在臉書PO文表示，承諾兌現！疫情期間大家買口罩不容易，從大排長龍的排口罩，到口罩價格因需求、原物料價飆升，導致外面1片5元起跳，為回饋鄉親，他特別與廠商談價格，決定以1片2.5元的甜甜價供鄉親購買。

鄭聚然指出，由於政策才開放不久，因此貨源與物料有限，因此每戶限購1次，每次1包50入，售價125元，未來會視進貨狀況開放加碼，苗栗縣民攜帶身分證 ，在周一至周五前往鄭聚然議員服務處就可以購買。

貼文曝光後，立刻引起討論，由於貼文中並未提及是否為醫用口罩，被網友質疑「現在是要公然違法藥事法還是公然詐欺縣民？」且因販售醫療用口罩需有執照，因此不少人問「衛生局不用抓嗎？」不過，仍有許多網友留言分享，感謝議員的佛心舉動。

(中時電子報)