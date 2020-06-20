Among the details in MLBPA’s new proposal, sources tell ESPN:



- 70-game season from July 19-Sept. 30

- $50M in playoff bonuses

- 50/50 split of new postseason TV revenues in 2021

- Forgiveness of salary advance for Tier I-III players

- Universal DH

- Mutual waiver of grievance — Jeff Passan (@JeffPassan) June 18, 2020

大聯盟總裁曼佛雷德(Rob Manfred)與球員工會執總克拉克(Tony Clark)本周面對面談判，聯盟提出60場按場次領取「全薪」方案，並要求工會放棄申訴權。可惜工會沒有接受，克拉克隨後又討價還價到70場。

克拉克先前聲明「我們準備要回球場了，請排出賽程。」結果60場排出來他們又不接受了。照理說球員害怕疫情，例行賽或季後賽不宜太長，結果工會執總克拉克拚命想拉長比賽，聯盟則是全力縮短比賽，到頭來仍是錢的問題。

雙方達成的共識包括(按場次)全薪、增加季後賽場次、放棄申訴權。克拉克還想多爭一點，美國時間本周四聲明，想利用5000萬美元季後賽獎金、拆帳明年季後賽5成轉播收益，來賺回本季失去的薪水。

曼佛雷德已被克拉克搞得很煩，他對官網記者說：「這必須趕快結束。但在我與球團老闆談過之前，無法給出任何截止日。」外界預計例行賽在7月19日開季，由於春訓迫在眉睫，雙方不能拖太久。

(中時電子報)