不同品種芒果熱量不同，想減肥的民眾食用時宜慎選。(圖/常春月刊提供)

夏天是芒果盛產的黃金期，台灣也可堪稱是芒果王國，品質居世界之冠，黃澄澄多汁美味的芒果，讓人難以抗拒。而「芒果」也常被拿來做成各種飲料、冰品、甜點，讓消暑效果更加分；不過，凡事太過與不及都不好，享受芒果美味時也要小心別吃太多，以免造成身體負擔。

素有「熱帶果王」之稱的芒果，其營養價值非常豐富。營養師鄭惠文表示，芒果主要含有果糖，屬類吸收快速的單醣類，是很好恢復體力的水果，同時也含豐富的維生素A、β-胡蘿蔔素，有助於視力保健，以及鉀離子，具有利尿、消水腫等作用；此外，平均100公克中就有1克的膳食纖維，對排便順暢也有一定的幫助。

根據國民健康署建議，成人一天膳食纖維量應該要達到25～30克才足夠，但國民營養調查指出，9成以上的民眾膳食纖維不足，平均膳食纖維攝取量只有15公克。鄭惠文分析，現代人生活繁忙，外食頻率高，重口味、多肉食以及精緻澱粉等飲食常態，因此很難達到膳食纖維攝取量目標，而腸道健康跟免疫力有很大的關係，當膳食纖維攝取不足，不僅排便不順暢，造成消化問題，還可能因為毒素的累積，影響全身機能的運作。

若要促進排便、清除體內毒素，鄭惠文說明，基本上要食用足夠的纖維質，才能夠加速腸道蠕動，而膳食纖維分水溶性及非水溶性；其中，水溶性膳食纖維較容易吸收水分，使糞便柔軟，且具有增加飽足感、延緩血糖上升，並有降低膽固醇的作用；非水溶性膳食纖維則可增加糞便體積、促進排便。建議可以食用燕麥、豆類、蘋果、柑橘類等，都是不錯的選擇。

然而，看準現代人生活型態，以及健康意識抬頭，前陣子不少飲料品牌，紛紛在飲料內加入「膳食纖維」，以高纖零卡可樂為例，其標示一瓶含有一日近一半的纖維量，可補足一天所需。鄭惠文指出，其主要成分是難消化性麥芽糊精，屬水溶性膳食纖維，的確能增加飽足感，但因為這樣攝取的纖維較為單一，不能提供高纖維食物所含有的維生素、礦物質和其他營養成分，反而容易造成營養失衡，因此，從真正天然的食物中獲得的膳食纖維，才是對身體健康最好的。

此外，雖然芒果中含有不少纖維質，可是經過農民不斷改良品種，芒果甜度更是一代比一代高。鄭惠文說，通常我們都習慣一人吃掉一顆芒果，但1顆愛文芒果約重0.4～0.5公斤，一顆金煌芒果甚至可能高達1公斤，使得很多人吃完之後血糖飆升，因此患有糖尿病者淺嘗即可；而芒果外皮含有過敏物質為「間苯二酚類」，因此在食用後若出現皮膚紅、腫、癢、熱等狀況，應立即就醫診治。

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(中時電子報)