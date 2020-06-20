新北蘆洲分局。（圖／翻攝google）

新北市蘆洲區復興路昨天(19日)下午4時許，發生一起持刀劫車案件 ，1名23歲郭姓女駕駛，開車停在路邊休息，因為車子沒反鎖，遭38歲劉姓男子持刀闖入，抵住頸部意圖行搶，郭女受到驚嚇衝入對向車道，先是撞倒2名路人，再衝撞3部汽車才停下來，惡煞見事跡敗露跳車逃逸，當晚自行到派出所投案，被依強盜、傷害、公共危險及毀損罪嫌偵辦。

據了解，郭女停在路邊休息，車門未鎖上，忽然遭劉男打開，持刀架住她的脖子，並要求郭女馬上開車，郭女受到驚嚇反抗，衝上對向車道，撞上正在過馬路的14歲黃姓國中生、騎腳踏車經過的60歲陳姓婦人，國中生頭部撕裂傷、腿部骨折，已送醫救治；陳姓婦人顱內出血，送醫院急救仍未脫離險境。

蘆洲分局偵查隊隊長古新民表示，獲報後即成立專案小組，以新建置的「雲龍系統」以車追人，鎖定犯嫌身份、派員追緝，19日劉男自行至派出所投案，犯案動機、案發細節有待進一步釐清，訊後將依照強盜、傷害、公共危險及毀損罪嫌移送法辦。

(中時電子報)