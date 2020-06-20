民黨籍前台東縣長黃健庭被提名出任監察院副院長，引發藍綠譁然，總統府原訂舉行第六屆監委提名記者會，也被迫喊卡！據綜合媒體報導，總統蔡英文等高層將觀察這幾天的輿論發展再下決定，黃健庭人事案恐生變。

總統府原訂昨天下午3時公布第6屆29位監委提名名單，在記者會前七十分鐘臨時「喊卡」；據與會被提名人指出，蔡英文直接跟被提名人表示，「等一下提名記者會將取消」；並指出，將對監察院人事會有更妥適的處理。

據《自由時報》報導，蔡英文之所以提名黃健庭，主要考量藍綠和解，但沒料到反彈過大，儘管總統府已和黨籍立委及派系溝通，卻無法安撫黨內反彈聲浪，因為若真的提名黃健庭，將抵觸民進黨標榜的清廉價值和推動司改的決心，更有可能影響陳其邁的高雄市長補選選情。目前面對提名爭議，府方將觀察這幾天的輿論發展，但各界認為黃健庭最終提名機率不樂觀。

(中時電子報)