前高雄市長韓國瑜因被罷免通過，並定8月15日舉行補選投票，而前副閣揆陳其邁已請辭投入補選，針對此次補選得票數預測，未來事件交易所近日推出的市長補選預測，陳其邁有可能不會高過韓國瑜2018年的89萬2545當選票數。

目前高雄市長選情，因國民黨等在野黨尚未確定人選，外界一般較看好陳其邁，但也關注「陳其邁的當選票數」，更有部分評論認為這已成陳其邁最大壓力。

依《民眾日報》等綜合媒體報導，《選罷法》規定縣市長和鄉鎮市長同額競選的當選門檻，是得票數超過選舉人總數的20%；意即只要拚過20%、約45萬9996票陳其邁便能順利當選。

對此，未來事件交易所於本月18日，推出「2020高雄市長補選 陳其邁得票數預測」預測市場，由低至高共設有五個得票數區間，分別為「陳其邁獲得0~459,996票」、「陳其邁獲得459,997~742,239票」、「陳其邁獲得742,240~892,545票」、「陳其邁獲得892,546~939,090票」、「陳其邁獲得939,091票以上」。

高雄市長補選，未來事件交易所預測民進黨陳其邁選情。(圖/翻攝自 未來事件交易所)

截至今天6/20的市場價格，「陳其邁獲得742,240~892,545票」市場價格$51為最高，「陳其邁獲得459,997~742,239票」$32則為第二高。雖預測時間尚短，但仍可看出市場預估陳其邁得票數不會高過韓國瑜前年的當選票數。

(中時電子報)