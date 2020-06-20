馬來西亞有一名變態狼父，因為覬覦自己20歲、剛坐完月子女兒的青春肉體，竟以還未滿2個月大外孫的性命為要脅，強逼女兒替自己口交、性侵，女兒忍無可忍，大義滅親報警抓自己的爸爸。

據《星洲日報》報導，有名20歲少婦本周二（16日）到馬來西亞的加央警局報案，指稱她的父親，在前一天上午於家中強迫她進行口交，如果她不從，父親就威脅要打死她的寶寶，之後她找各種藉口盡可能避開父親，才逃出來報案。

這名女子說，她是在今年4月生完孩子，因丈夫涉毒入獄，她選擇回娘家坐月子；5月中旬坐滿月子時，父親在其中一晚，突然以她剛生下孩子的性命當威脅她，逼她乖乖就範讓父親洩慾，否則就會打死她的寶寶，女子在無計可施之下，無奈被自己父親強姦。

昨天下午馬來西亞警方，在加央端姑傅芝雅醫院停車場，逮獲試圖逃跑的54歲父親，並已針對此案進行調查，法院也准許警方羈押這名變態狼父，時間再延長7天。

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(中時電子報)