台鐵成功彰化意外事件！路人遭撞當場死亡。(台鐵)

(10:20更新)台鐵表示，成功彰化間死傷事故路段，交通已恢復。

台鐵火車今早發生撞死路人意外！台鐵局表示，今(20日)7時07分，台鐵2103次區間車(新竹開往嘉義)於大肚溪南=彰化間東正線泰和路平交道，有一路人侵入路線遭撞並當場死亡。目前以西線單線行車，已通知路警處理中，旅客約200人由2113次站間接駁，已於08時12分接駁完畢後開車。

(中時電子報)