台鐵成功彰化段意外事故！路人遭撞死 西線單線行駛 08:302020/06/20 中時電子報 何立雯 、 徐秀娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵區間車。(示意圖，資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵成功彰化意外事件！路人遭撞當場死亡。(台鐵) (10:20更新)台鐵表示，成功彰化間死傷事故路段，交通已恢復。 台鐵火車今早發生撞死路人意外！台鐵局表示，今(20日)7時07分，台鐵2103次區間車(新竹開往嘉義)於大肚溪南=彰化間東正線泰和路平交道，有一路人侵入路線遭撞並當場死亡。目前以西線單線行車，已通知路警處理中，旅客約200人由2113次站間接駁，已於08時12分接駁完畢後開車。 (中時電子報) #台鐵 #遭撞 #區間車 #彰化 #生活 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 台鐵端午加開38列次 6月17日零時搶票 04:102020/06/16 生活新聞 爭取建設經費 王惠美偕藍綠立委、議員拜會林佳龍 12:342020/06/16 政治 彰化大戲院7／15重新開幕 將播映大片《天能》 15:272020/06/16 生活 荔枝豐收 彰化縣長王惠美歡迎親子採果當「貴妃」 17:352020/06/16 寶島 台北衝澎湖花3250買交通聯票 高鐵票、船票、接駁全包 12:352020/06/17 生活 普悠瑪列車出軌案 前台鐵局長鹿潔身遭懲戒降級 16:232020/06/17 社會 連7聖杯彰化媽允了 南瑤宮8月7日起駕遶境3天2夜 16:262020/06/17 寶島 台股基金績效亮眼 21檔近一月贏大盤 17:182020/06/17 財經 早起沒動靜 21歲補充兵陳屍營區床上 16:042020/06/19 社會 救護車遭撞翻覆 5人輕重傷送醫急救 16:302020/06/19 社會 生活熱門新聞 搶全聯中衛口罩！網驚悚一比：還是去藥局好了 - 生活 中衛口罩3顏色！PChome 24h今下午3點開搶 - 生活 如何拉下侯友宜 議員爆：民進黨最終必派「他」來戰新北 - 生活 墊腳石今下午5點開賣中衛口罩！ 各通路整理包出爐 - 生活 大甲媽回鑾 交通管制看這邊 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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