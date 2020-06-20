中印邊防部隊15日晚在東拉達克加萬谷爆發流血衝突，傳造成20名印度官兵喪生，約43名解放軍死亡或重傷，而一名印高官透露，其實陸方當地正副指揮官都陣亡了。（示意圖／美聯社）

中印邊防部隊15日晚在東拉達克加萬谷爆發流血衝突，據外媒報導據稱共造成20名印度官兵喪生，約43名解放軍死亡或重傷，為兩國45年來最嚴重軍事衝突，不過中方對於解放軍的傷亡細節不願對此多透露細節。對此，一名熟悉此事的印官員向印媒透露，其實布署於拉達克東部營區的解放軍營長與副營長都陣亡了。

據「印度斯坦時報」（Hindustan Times）指出，印度內閣的高層官員談話指出，陸方面部署在加萬谷河谷（Galwan valley）第14巡邏點附近的部隊指揮官在這起衝突中喪生，副指揮官也在事件中喪生。一名印度高階軍事指揮官表示，這是在中印邊境實際控制線（LAC）上首次爆發類似衝突，因為印度有能力和意願對抗「侵略的中國」。

解放軍動員士兵前往中印實際控制線並與印方軍隊對峙將近6周後，直到6日雙邊指揮官會面前一直拒絕退出LAC一帶。而在雙方指揮官討論降低緊張局勢程序至15日晚後，解放軍仍嘗試在印度邊界附近第14巡邏點的山脊高地上建立觀察哨站，雙邊衝突一觸即發，很快演變為肉搏戰。

報導指出，根據解放軍部隊事先準備好用鐵絲纏繞的棍棒攻擊印度士兵，印度官員說，這是一場在拉達克加萬谷「請君入甕」的戰略，但陸方也付出不少代價，解放軍也有35名受傷士兵與軍官撤退。

印度已譴責陸方發起這場衝突，稱陸方是「單方企圖改變當地現狀」且採取「有預謀、有計畫的行動」，直接造成暴力對峙與雙方的傷亡。印方官員表示，這場血腥衝突可能是雙邊關係的轉折點，不僅不可避免地讓兩國關係更加惡化，更因這場衝突所傳達的意涵，「加勒萬河谷不是南海，陸方別想單方改變現狀」。

(中時電子報)