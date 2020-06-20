大陸央視新聞20日報導，香港教育局局長楊潤雄19日受訪時表示，在修例風波事件中不少學生被利用和煽動而走上歧途，對此予以強烈譴責。未來，將向學生進行廣泛宣傳和教育，讓他們了解和認識「國家安全法」的重要意義，了解國安立法給香港社會穩定帶來保障。

楊潤雄表示，自去年6月至上月，共有約3600名學生及110名教職員涉嫌參與違法活動被捕，約1600名為18歲以下，大部分是中學生甚至還包括少數小學生。

楊潤雄說，從警方方面得到的資料，大約是有9000個市民被捕，當中大概40％是學生。大部分社會上的都覺得很痛心。「對教育界來說，也是一個傷心的事，也是一個警訊。告訴我們必須要努力做好教育的工作。」

楊潤雄感慨，看到有不少的政治團體跟不少的政治人物，他們為推動自己的政治主張，利用這些學生，誤導他們，或者煽動他們採取一些比較激進的或是違法的行動。對這些用學生作為政治籌碼的手段，「我們非常不贊同，予以強烈譴責。」

楊潤雄表示，國安立法來得非常及時，具有緊迫性和重要性，未來一段時間，將對香港在校學生進行廣泛宣傳和教育，讓他們成為知法、守法的青年人。

楊潤雄說，未來的重點還是要幫助學生了解「國安法」，了解這個法律、法制的重要性。相信「香港國家安全法」立法以後，在香港實施以後，對教育學生方面將有積極的推動。有了「國家安全法」，也多了一個機會去為香港學生介紹、解釋「國家安全法」對他們的意義是什麼，為什麼「國家安全法」在香港那麼重要，國家的安全對香港的穩定帶來什麼積極的作用，對香港將來的發展有一個什麼樣的帶動，這個對他們來說也是非常重要。

楊潤雄稱：「我們要教導學生們了解，為什麼國家安全對他們來說也是一個責任，也是一個義務，因為，他們是國家的一部分。」所以，他們每做一件事要考慮，他對這個國家安全，對這個國家的發展，帶來什麼樣的一個積極的作用，「這個是我們希望將來我們可以做得到的」。

(中時 )