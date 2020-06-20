大陸官媒新華社20日報導，香港特區政府教育局首席教育主任（課程發展）謝婉貞受訪表示，推動《中華人民共和國憲法》和《香港特區基本法》教育，建立年輕人的守法意識是香港學校德育、公民及國民教育重要部分，是學校教育應有之義。

謝婉貞表示，讓香港學生全面和準確地理解《憲法》和《基本法》，建立正面的價值觀和態度，並對社會有擔當，成為具有國家觀念、香港情懷和國際視野、德才兼備的新一代，教育局責無旁貸，而推廣《憲法》和《基本法》一直是教育局和學校的恒常工作。

據介紹，為配合《香港基本法》頒布30周年，香港教育局製作了《憲法》教學資源和一系列的主題海報，以及電腦簡報和支援教學材料，讓教師正確地向學生解說涉及的基本概念。教育局也將加強教師培訓，由新學年起推出有關網上課程。

另外，為配合香港《國歌條例》正式刊憲生效，教育局已加強相關課程資源及支援措施，並將繼續配合社會發展需要，如因應香港國安立法，在課程、教師培訓和教學資源等各方面，採取多元化措施加強對學校的支持。

謝婉貞說，學習《憲法》和《基本法》有助學生培養法治精神和守法意識，讓學生在學習中更認清自己的國民身分，明辨是非，正確理解及維護「一國兩制」，將來貢獻社會，成為未來棟梁。

(中時 )