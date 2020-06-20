前台東縣長黃健庭的監察院副院長人事案引發軒然大波，有綠營立委揚言將不會配合投票，國民黨更是直接停止黃健庭黨權，稱黃若真的接任，不排除將開除黨籍。

對此，資深媒體人黃創夏在政論節目中指出，這起事件將成為蔡英文第二任總統任期內相當危險的一個「大炸彈」，蔡這個操作簡直是在拿個人的「政治威信」做豪賭，不僅給黨內的同志為難，更可能讓自己的威望一落千丈。

「蔡英文現在是黨主席」，黃創夏表示，這個案子現在丟出來，若是真的通過，送往立法院表決，那麼民進黨的立委真的可以不投票嗎？既然已經送到立法院了，那麼不投票一定會黨紀處分，這對一些本來就跟黃健庭有「私人恩怨」的立委更是極為兩難。

黃創夏認為，這顆「炸彈」若沒有妥善處理，那麼恐怕蔡英文在第二任上任短短一個多月後，就將進入「跛腳模式」，失去了政治威信，黨內無法服眾，黨外失去信任，讓台灣進入「後蔡英文時代」。

(中時電子報)