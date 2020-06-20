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After much thought, I decided to share this letter I received on Monday so that everyone can see the hate is real and living out there. This is happening in our world TODAY. Its real and it exists. To Joe: Did sending this letter make you feel better? Really all you did was waste your time, and energy and your postage stamp. (But thank you for including your return home address) Why don’t you look in the mirror and see your ugliness because I refuse to. I have received letters like this over the years. The advice I always got? “Ignore it.” I did. But not anymore. On this day, Juneteenth, I ask my white friends to join together, acknowledge the racism that exists in our country and around the world, and pledge to stop ignoring it. We all must do better. #juneteenth #hatewontwin

Jeanie Buss（@jeaniebuss）分享的貼文 於 張貼

就算全美當前陷入黑人平權運動抗議浪潮，種族歧視事件仍然層出不窮，湖人女老闆珍妮巴斯20日公布一封球迷寄來的死亡詛咒信件，強調仇恨真實存在現實當中，湖人「小皇帝」詹姆斯也在第一時間分享回應，「愛你，珍妮！去你的喬！」

在這封用打字機打出的信中寫著，「親愛的蕩婦，在做了60年瘋狂的湖人球迷後，我現在要說，讓那些領薪過高的黑鬼賣國賊與NBA整個聯盟都去死吧！下地獄去跟布萊恩作伴吧！」最後甚至直接署名「喬XXX」，文字當中充滿仇恨。

珍妮巴斯也在IG回應，「深思熟慮過後，我決定分享這封周一收到信件，這樣所有人就能看到仇恨真實存在現實之中，這就是當前發生在我們世界的事，它是真實的，也存在著。但是我想要告訴這位喬先生，寄出這封信是否讓你感覺更好？」

「其實你做的只是浪費時間、精力與郵票(不過感謝你附上回信住址)，你為何不照照鏡子看自己有多醜陋？多年來我一直收到這種信件，過去我選擇視而不見，但現在我不會，在六月節這天，我邀請所有白人朋友，承認我國與全世界存在種族歧視，承諾不再忽視，我們都需做得更好。」

雷迪克：每次視訊會議這人都在

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(中時 )

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