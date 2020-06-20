就算全美當前陷入黑人平權運動抗議浪潮，種族歧視事件仍然層出不窮，湖人女老闆珍妮巴斯20日公布一封球迷寄來的死亡詛咒信件，強調仇恨真實存在現實當中，湖人「小皇帝」詹姆斯也在第一時間分享回應，「愛你，珍妮！去你的喬！」

在這封用打字機打出的信中寫著，「親愛的蕩婦，在做了60年瘋狂的湖人球迷後，我現在要說，讓那些領薪過高的黑鬼賣國賊與NBA整個聯盟都去死吧！下地獄去跟布萊恩作伴吧！」最後甚至直接署名「喬XXX」，文字當中充滿仇恨。

珍妮巴斯也在IG回應，「深思熟慮過後，我決定分享這封周一收到信件，這樣所有人就能看到仇恨真實存在現實之中，這就是當前發生在我們世界的事，它是真實的，也存在著。但是我想要告訴這位喬先生，寄出這封信是否讓你感覺更好？」

「其實你做的只是浪費時間、精力與郵票(不過感謝你附上回信住址)，你為何不照照鏡子看自己有多醜陋？多年來我一直收到這種信件，過去我選擇視而不見，但現在我不會，在六月節這天，我邀請所有白人朋友，承認我國與全世界存在種族歧視，承諾不再忽視，我們都需做得更好。」

(中時 )