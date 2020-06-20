為推動更多優質企業上(興)櫃，櫃檯買賣中心預計於6月24日與元大證券公司共同舉辦「推動優質企業上櫃座談會」，邀請北部地區優質企業參與。

根據櫃買中心統計，截至109年6月16日止，申請上櫃及登錄興櫃家數分別為4家及4家，新增上櫃掛牌及新增登錄興櫃家數分別為6家(不包含轉投控掛牌1家)及12家，上櫃公司掛牌及興櫃公司登錄家數分別為777家及248家，其中有2家新上櫃掛牌公司係屬5+2創新產業。

櫃買中心表示，國內防疫措施自6月起逐步擴大解禁，為推動更多優質企業上(興)櫃，此次「推動優質企業上櫃座談會」邀請北部地區優質企業參與，櫃買中心於座談會將針對申請上櫃相關規定、重要審查項目及應注意事項詳予說明，並進行面對面雙向溝通，協助企業掌握申請上櫃審查重點及相關議題調整與改善之方向，以為因應與準備。

在創櫃板部分，截至6月16日止，新增申請及登錄創櫃板公司計17家，自創櫃板設立迄今，累計已成功登錄創櫃板公司達170家，總籌資金額36億7888萬元，顯示創櫃板對推動企業募集資金已有相當成效，櫃買中心將持續推廣創櫃板，協助優質企業發展茁壯。

(時報資訊)