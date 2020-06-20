周五早盤先傳出美中關係修好，中國增加採購美農產品，讓美股三大指數上揚。然市場憂慮新冠病毒再次興起，以及蘋果憂心第二波疫情反彈，在美國關閉多家門市，拖住美股漲勢。

周五收盤，道瓊工業平均指數先升後跌，收盤跌208.6點或-0.8%，為25871.5點。標普500指數亦先升後跌，收盤跌17.6點或-0.56%，為3097.7點。那斯達克綜合指數先升後跌，尾盤再拉起，收盤小漲11.1點或+0.11%，為9954.2點。

與疫情敏感的航空股、郵輪股周五皆下跌，美聯航空跌6%，捷藍航空(JetBlue)和精神航空(Spirit Airlines)皆跌下跌逾5%。汽車股與銀行股皆下挫，本田、通用、福特、豐田均跌超過1%。

本周美股三大指數皆呈現上漲，道瓊工業本周漲265點或+1.04%，標普500周漲56.43點或+1.86%，那斯達克本周大漲365.34點或+3.81%。

市場傳出中國將加速採購美農產品，從大豆、玉米開始，主因為美國與中國高層本周夏威夷會談後，中方人士與美國商會呼籲盡速加快落實美中貿易第一階段協議，中方要求國營事業達成農產品採購的目標。

然市場更關注中國與特別是美國的疫情發展，加州最新單日確診病例回報4084例，創單日新增最高人數。佛羅里達州亦回報3200例，創該州單日最高。亞利桑那州周五回報3246人，亦創下單日新增高點。

鑒於疫情日趨嚴峻，蘋果周五決定重新關閉亞利桑那州、佛州、北卡和南卡州中27家門市的11家。消息傳出蘋果股價一度下挫逾1%，美股亦開始抵銷先前漲勢。

由於市場對疫情升高的擔心，避險需求提高，致周五黃金期貨上漲。8月交割黃金漲1.3%，每盎司1753美元。7月交割白銀亦上漲1.9%，每盎司報17.84美元。

美聯準會主席鮑爾(Powell)周五指出，經濟從疫情中復甦需要努力，然這需要時間，新冠疫情帶來不確定性已加大。鮑爾更指出新冠病毒對受創地區造成不成比例的影響，給最無力的群體帶來更大的負擔，暴露出一系列令人不安的不平等現象，未來道路充滿挑戰。

(時報資訊)