新冠疫情又有第二波？大陸疾控中心公布病毒基因組序列資料，經初步研究，北京近期疫情復燃，病毒來自歐洲，且比歐洲現正流行的新冠病毒還要老，但如何傳入仍待確認。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，儘管近期台股幾度受到二次疫情、地緣政治等干擾，但受惠於市場資金充沛、資金回流、外資回補等推升下，台股盤中拉回很快就有資金承接，對台股形成強力支撐。惟外資本周轉賣超台股14.87億元，仍要留意後續操作。

廖哲宏表示，在資金充沛的大環境下，具備成長性、具能見度的強勢股，尤其是科技板塊，且台美科技股是連動性大，明顯受到青睞，部分受惠疫情改變產業成長趨勢的傳產股，亦有表現空間；而這些強勢股在趨勢、成長利基下，後市有望持續受惠資金效應的推波助瀾。

在資金面，根據證交所統計，外資19日轉為賣超102.19億元，終結連三買，累積近一周外資賣超台股14.87億元。廖哲宏表示，接下來可留意籌碼面的變化，如外資動向、買超力道，及散戶進場速度、融資餘額變化等，作為投資上的參考。

在策略上，廖哲宏表示，由於市場氛圍仍持續偏多，現階段市場預期多頭格局有望延續整個第三季，第四季則是因為時序上接近美國大選，盤勢難免受大選一、兩個月前的美股波動而起伏，但在大方向上，市場正向看待明年成長契機仍不變，所以擁抱強勢股、逢低承接加碼、長線布局仍是較佳的策略。

(時報資訊)