兩年一度由外貿協會主辦的「台北國際航太暨國防工業展(TADTE)」及「台灣無人系統展(Drone Taiwan)」，將於明(2021年)年9月16日至18日在南港展覽館1館盛大展出，並於今年7月1日開始受理參展報名。上屆展覽規模突破新高，達160家，吸引國內外超過4萬3千多名業者觀展。看好未來展覽有更多重型軍備展示需求，明年將首度移至南港展覽館1館，提供更大的展示空間及更便利的服務與設施。

受益於國機國造政策及國際航運市場需求，據經濟部航太小組統計，台灣航太業2019年產值達新台幣1,340億元，年成長率約11%，其中航空維修產值連5年創下新高，國內廠商更與波音、奇異等大廠建立合作關係，顯示台灣航太技術深受國內外大廠肯定；太空產業在福衛5號升空後，台灣已建立自主衛星研發能量，第三期太空計畫政府更將投入251億元研發關鍵技術，帶動國內80餘家太空相關廠商成長。

2021年台北航太展主軸將配合政府「六大核心戰略產業」，展示軍民整合的國防及戰略產業，展出航太工業、太空科技產業、國防工業設備、軍規部品等。最大參展單位國防部，將以國防館展示台灣軍備設計、製造、組裝自主能量，以及國機國造的高教機、無人機成果。國家太空中心籌組的「太空科技產業區」上屆展出了台美合作成果「福衛七號」，明年最重要亮點將會是獵風者、及福衛八號的研發成果。

因應物聯網與人工智慧發展創新趨勢，驅動智慧無人載具應用與發展，無人載具已為明星產業，本屆「台灣無人系統展」擴大徵集陸海空無人載具、系統廠商，展出無人載具及零組件、軟體方案、應用服務等項目，呈現智慧化、自動化的未來科技形態。

(時報資訊)