王道銀行(2897)董事會推選駱怡君為董事長，駱怡君為原董事長駱錦明女兒，駱錦明改任為榮譽董事長。

王道銀行昨日股東會進行董事改選，選出15席新任董事，之後召開董事會，推選5位新任常務董事，分別為明山投資股份有限公司代表人駱怡君、駱錦明、台泥(1101)代表人張安平、怡昌投資股份有限公司代表人葉瑞義、胡富雄。於常務董事會中，駱怡君獲推選擔任王道銀行董事長，原王道銀行董事長駱錦明改任榮譽董事長。

駱怡君擁有美國麻省理工學院企管碩士學歷，過去曾擔任王道銀行副董事長、王道銀行策略長、王道銀行香港分行創行行長等職務，並曾獲選為達沃斯世界經濟論壇（WEF）全球青年領袖（Young Global Leaders, YGL）及獲得美國艾森豪獎（Eisenhower Fellowships）等殊榮，亦曾擔任亞太經濟合作會議企業諮詢委員會(APEC Business Advisory Council, ABAC)台灣代表。

(時報資訊)