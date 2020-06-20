我國職業男網好手謝政鵬，因為去年突逢女友車禍離世的打擊；加上外界常常指他能在體育界發展，都是靠姐姐謝淑薇的金援，讓他內心承受極大壓力，情緒始終在低檔徘迴。昨天他在臉書自曝，「前幾天差點去了，是我妹（謝語婕）把我從死亡邊緣拉了回來」，並直言認識自己的朋友，都知道他「沒有姐姐」，擺明要跟親姐姐謝淑薇，劃清關係。

謝政鵬與謝淑薇姐弟，都是國內知名的網球選手，兩人曾於去年合體，搭配混雙出賽，姐弟感情看似不錯，但昨天（19）謝政鵬在自己臉書專頁大動作發文，提到自己從踏入體壇，成為職業選手以來，靠的一直都是自己的努力，以及貴人的出手幫助，姐姐謝淑薇從來沒有給予金援、協助。謝政鵬更挑明地說，對於身邊認識他的朋友都知道「我沒有姐姐，也絕不會在我面前提起這個人」。

謝政鵬更在另一篇發文提到，過去不論他做什麼，總是被人冠上「誰的哥哥、誰的弟弟」，就像「陪嫁」的感受，讓他難以接受。他並直言，自己已經放棄了所謂的家庭情感，自己這些年忍了也吞了，「請別再說我靠她的金援她的支持我才有今天，我能有今天是靠著自己邊打邊教球熬過來的」，大動作發文與謝淑薇切割，而謝淑薇本人，目前尚未對弟弟的發言做出回應。

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(中時電子報)