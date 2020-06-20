疫情升溫 蘋果宣布關閉美國4州門市 10:482020/06/20 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘋果公司上月才昭告重啟部分美國門市，19日政策大轉彎，宣布關閉佛州、亞歷桑那、北卡羅來納和南卡羅來納等4州近12家門市，主要是這幾州新冠肺炎確診病例攀高，疫情又見升溫。 蘋果周五宣布，暫時關閉佛州2家門市、亞歷桑那6家門市、北卡羅來納2家門市、南卡羅來納1家門市。蘋果在全美共有271家門市。 蘋果發言人在聲明中說:「我們密切監控疫情，以非常謹慎的態度採取此措施。我們期待能盡快讓工作團隊及顧客回來。」蘋果宣布關閉門市的消息給周五美股帶來壓力，蘋果股價也一路走跌。 (工商 ) #家門市 #蘋果 #關閉 #門市 #佛州 也許您會感興趣 財經熱門新聞 嚇！美股巨震700點 台積電ADR又殺了 - 即時 全球聰明錢往哪跑？4國家股市狂到爆 - 財經 悲劇！20歲大學生炒股暴虧2千萬 最後結局… - 即時 全球爆反種族歧視浪潮 嬌生宣布停售美白產品 - 財經 - 工商 遭台積電斷供以為有救星！ 華為5G手機生產希望破滅 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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