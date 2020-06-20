蘋果公司上月才昭告重啟部分美國門市，19日政策大轉彎，宣布關閉佛州、亞歷桑那、北卡羅來納和南卡羅來納等4州近12家門市，主要是這幾州新冠肺炎確診病例攀高，疫情又見升溫。

蘋果周五宣布，暫時關閉佛州2家門市、亞歷桑那6家門市、北卡羅來納2家門市、南卡羅來納1家門市。蘋果在全美共有271家門市。

蘋果發言人在聲明中說:「我們密切監控疫情，以非常謹慎的態度採取此措施。我們期待能盡快讓工作團隊及顧客回來。」蘋果宣布關閉門市的消息給周五美股帶來壓力，蘋果股價也一路走跌。

(工商 )