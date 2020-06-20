「治安」一直是墨西哥長久以來所面臨的最緊迫的問題之一，哈里斯科州（Jalisco）檢方在18日表示，過去10天內在墨西哥西部的4個地區，分別發現了至少42具生前皆曾遭受過暴力虐待的屍體，數字之多令人心驚。

根據《墨西哥新聞報》報導，這些被發現的屍體身上都有遭受過暴力對待的痕跡；有些屍體的手腳被捆綁，有些則被斬首或者遭肢解。檢方表示在一座廢棄礦場發現了3男1女共4具屍體；同時一座小型牧場也找到9男1女的遺體，這些屍體中有些甚至被銬上了手銬，且除了1名男性屍體外，其餘皆被斬首。

而在哈里斯科州的特拉克帕克市（Tlaquepaque）也發現了60袋，裝滿至少26人遺骸的袋子；此外，當地警方還在特拉霍穆爾科市（Tlajomulco deZúñiga）的一處農場中，一個久無人居住的房屋後院裡，發現2個被裝在黑色塑膠袋裡，已遭肢解的2具屍體。

哈里斯科州（Jalisco）的檢察官索里士（GerardoSolis）表示，這些屍體的身分及確切數量，都將交由當地法醫進行核實；事實上，自2020年1月開始到5月為止，當局已找到100多個屍體以及500個被肢解的殘骸。根據官方統計，這段期間一共發生了14,631起兇殺案；而謀殺率最高的分別是瓜納華托州，墨西哥州，下加利福尼亞州，奇瓦瓦州和哈利斯科州。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)