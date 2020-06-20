柯文哲出席北市敬老卡、愛心卡獨家加碼1千元記者會

行政院振興三倍券將於7月15日上路，台北市長柯文哲今天上午在記者會宣布，民眾持北市敬老卡、愛心卡領用三倍券，7月15日至12月31日憑卡消費滿3000元，除了可領回中央2000元回存金，北市再加碼1000元回存金，領回的共3000元回存金更無使用時間限制。

柯文哲表示，中央談的防疫、紓困、振興，他認為更重要的是防疫、紓困、轉型，危機就是轉機，利用這個機會提升台灣數位基礎建設，目前台灣防疫做得非常好，國家數位基礎建設包括無現金交易，不只技術，也是一個文化推動，所以希望透過加碼，讓長者、身障者成為推動無現金交易改革團隊的一員。

柯文哲說，振興券對他來說比較向社會改革契機，7月15日開始到12月31日，北市敬老卡、愛心卡刷3000元領3000元，回饋百分百，回饋金使用無限制，鼓勵年輕朋友網路上幫爸爸媽媽、阿公阿嬤登錄敬老卡、愛心卡。

北市府副祕書長陳志銘說明，敬老卡、愛心卡振興加碼只要3步驟，一是帶卡去登錄，二是花3000元，三是靠卡回存3000元，全市有包括市政大樓、各區公所、里辦公室、健康服務中心、運動中心等超過500個可以上網登錄綁定地點，消費滿3000元後會收到簡訊通知，到四大超商皆可靠卡回存加碼回饋金。

柯文哲也預告，第二波加碼對象是高中職學生，他認為疫情可能在10月重返，希望讓長者習慣使用卡消費，北市目前也正執行鄰里數位基礎建設計畫，要建立鄰里E化系統，也要把整個學校E化，市府已選定北一女中當示範學校，透過親師生平台，E化繳班費、畢業旅行、學雜費、點餐，希望暑假把整個E化學校建構起來。

(中時電子報)