NHL statement on Phase 2 testing. pic.twitter.com/2FBhgdbFsP — NHL Public Relations (@PR_NHL) June 19, 2020

原訂7月10日進行24隊以季後賽形式重新開打的國家冰球聯盟(NHL)，如今復賽蒙上一層陰影！因為自從本月8日開始，NHL進行超過200名球員的新冠檢測，如今官方宣布竟有11名球員呈現陽性反應，這些球員隨即進行自我隔離措施。

在NHL官方公布新聞稿中表示，「自從6月8日允許NHL各隊開放訓練場館後，進入這些設施自我訓練的球員，都必須強制接受新冠檢測，在周五過後，超過200名球員已經多次接受檢測，這些球員之中有11人的檢測結果呈現陽性。」

「所有新冠檢測結果呈現陽性的球員，目前都已自我隔離，且遵循美國疾病管制中心與加拿大衛生部的相關規定，NHL將會每周提供給球員足夠的檢測試劑，以及測試的最新結果，不過聯盟將不會提供確診球員或其球隊的相關訊息。」

目前最先坦承隊中出現新冠感染者的球隊是坦帕灣閃電，他們官方宣布包含3名球員在內的多名員工呈現陽性反應，更在第一時間關閉訓練場館。接下來就換NBA從美國時間23日開始針對球員進行新冠檢測，是否也有球員確診讓人關注。

(中時 )