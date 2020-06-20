亞太電信整合AI視覺辨識，19日宣布跨入刷臉提款數位金融服務。

亞太電信表示，布局智慧金融，已協助多家傳統銀行以人臉辨識提供ATM刷臉提款、及VIP人臉辨識迎賓等服務，也是業界第一家導入人臉辨識應用及整合「AI視覺辨識」智慧應用的電信公司，已獲國營企業、上市櫃公司、大專院校等逾百家企業和機構青睞，為5G發展奠定根基。

以「VIP人臉辨識迎賓」來說，行員可預先掌握銀行VIP資訊，後續服務更能精準到位，有助於實體分行服務品質及安全管控。而「ATM刷臉提款」，對於民眾來說，臉孔就是專屬的識別證，無須攜帶卡片，透過人臉辨識即可執行提款、存款等金融服務。

未來，亞太電信將持續深耕智慧銀行、智慧製造、智慧零售等領域，為新經濟挹注營收。

網際網路、行動裝置發展愈來愈成熟，加上新冠肺炎疫情推波助瀾，透過指尖就能執行各式金融服務的數位銀行，使用率大幅提升，而因應疫情，實體銀行也趁勢加速啟動數位轉型之路，在FinTech的浪潮下，智慧銀行創新應用不斷推陳出新，加上5G即將開台營運，相關應用無限可期。

根據市調機構最新預估，數位經濟時代來臨，科技力驅動各項產業快速發展，2025年全球智慧金融規模上看1.7兆美元，約合新台幣50.6兆元。

亞太電信強調，實體銀行結合科技應用，除了驅動數位轉型外，還能提升服務溫度，亞太電信智慧銀行解決方案涵蓋VIP臉辨接待服務、人流與熱區統計分析、廣告訊息精準投放、跨界生活服務，以及遠端互動理財諮詢，透過蒐集大數據、處理分析資訊、加值應用，加深與銀行用戶的連結度。

(工商 )