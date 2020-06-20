大同三十日將召開股東會，改選六席一般董事、三席獨立董事，公司派、市場派激烈駁火，代表市場派欲拿下獨董的前立委黃國昌，頻頻攻擊大同是「前進中國、債留台灣」；大同反擊，華映是在中國借錢，拿錢回台，大同更一路配合國家政策發展產業，早已提前布局政府的六大核心戰略產業，「哪來的債留台灣呢？」

黃國昌日前在臉書發文抨擊大同，華映轉投資中國華映並保證每年獲利10%，中國大陸福建省電子信息集團買下中國華映，華映是「錢進中國，結果竟成中共國企」、「錢進中國、債留台灣的荒謬連環套」。

大同怒斥，大同和華映是二家獨立公司，不能混為一談，華映當初以旗下四家模組廠資產併入中國華映，並取得借殼上市資格，得以在A股上市籌資，中國證監會在核准上市前，要求關係交易金額比例下降至30%以前，必須確保中國華映每年利益不低於10%，以避免華映影響中國華映損益和小股東權益，華映也認為10%成數與四家模組廠平均資產報酬率相當，符合市場行情，截至2018年前，淨資產收益率均有達標，華映並無違反承諾。

大同並強調，華映是用中國華映持股在大陸借款，拿錢回台，並沒有「錢進中國、債留台灣」，反而是在大陸借錢，回台償還銀行貸款及充實營運資金。華映百慕達因無力償債被債權人渤海信託拍賣是債權人的權利，華映股東信息集團向向渤海邀約「以股還債」，都是股東和債權人決定，哪輪得到華映置喙，遑論大同。

大同指出，面板業因產能過剩及大陸以國家資本補貼，日本、南韓、台灣面板廠都很辛苦，華映的經營困境，讓大股東承受很大投資虧損，不應把經營責任指摘到大同。

▲大同早在資安、能源和民生戰備產業布局，提前達標蔡政府的核心戰略布局。/業者提供

蔡英文總統在五二○就職演說中，表示要打造「六大核心戰略產業」，讓台灣成為未來全球經濟的關鍵力量；大同也早已積極布局，在六大核心戰略產業搶得三項先機。

大同強調，目前也已超前布局，在資安產業、能源產業和民生戰備產業投入等三個項目完成，「大同配合國家政策，並領先布局，是真正的台灣價值貢獻者，哪來的債留台灣呢？」

(中時電子報)