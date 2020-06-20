隨著新冠肺炎疫情趨緩，國內旅遊逐漸回溫，花東也成為國人旅遊首選之地，不過入住民宿或飯店前可要小心，最好能事先搜尋相關資料或評價，像是「台灣好媳婦」佩甄之前到花東旅遊，竟住進有名的「鬼屋」，讓她和家人嚇的連夜退房閃人。

佩甄在節目分享驚悚擦東旅遊經驗。（影片／Youtube）

佩甄日前上節目《媽媽好神之俗女家務事》，分享某次到花東旅遊毛骨悚然的經驗，她表示在網路上找到一間新的民宿，一晚要價3萬多元，原以為品質服務都不錯，沒想到現場才發現竟是雜草叢生、滿地都是死蟑螂，根本就像鬼屋一樣，此外有間反鎖的房間，民宿老闆更是強調無論如何都不要打開，更增添詭異氣氛。

當下心神不寧的佩甄嚇到趕緊上網搜尋，沒想到相關字眼都是「鬼屋」，因此便跟民宿老闆表示一行人有長輩和小孩，樓梯對他們可能不太方便，加上反鎖的房間造成心理陰影，便要求退房連夜逃離民宿，如今佩甄表示回想起來仍心有餘悸。

(中時電子報)