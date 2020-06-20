國泰金控6月國民經濟信心調查結果顯示，6月景氣現況與展望樂觀指數連續2個月改善，各主要地區重啟經濟活動使景氣展望上揚，股市樂觀情緒與風險偏好更連3個月上升，其中民眾對景氣展望已回到疫情前水準！

防疫新生活使景氣展望連續2個月上揚，民眾大額消費行為也持續復甦，另國發會最新公布的4月景氣對策信號維持黃藍燈，領先與同時指標微幅下滑，然全球主要國家與台灣逐漸解除防疫管制，國泰金控表示，6月景氣現況與展望樂觀指數連續2個月改善，6月景氣現況與展望樂觀指數分別回升至-42.5及19.3，其中民眾對景氣展望已回到疫情前水準；民眾薪資上漲預期指數走高至-9.4 (5月：-17) ，連2月上揚。

國泰金控指出，大額消費意願指數上升至1.3 (5月：-21.6) ，顯示隨著台灣邁向防疫新生活，民眾大額消費行為也持續復甦。近8成民眾預期今年經濟成長可保1，疫情影響下民眾認為通膨緩和。主計總處估計，需求減少但受紓困政策支撐，2020年經濟成長可能落在1.3-1.8％，本月調查結果顯示，民眾對於2020年台灣經濟成長率的平均預期值維持在1.3％，和(5月時相同。另有近8成（79％）的民眾認為經濟成長率會達到1％以上。

民眾對於2020年平均通膨預期值微增至0.8％略高於5月時的0.77％，預期今年通貨膨脹率將低於1％的民眾則微降至75％，而5月時是77％，顯示疫情影響下民眾認為通膨緩和。

對於投資方面，國泰金控調查結果顯示，民眾股市樂觀指數上揚至10.7 ，5月時是負1.1 ，連續3個月好轉，風險偏好指數持續亦上升至3.4比5月時是-2.2 ，連續2個月提升並回到疫情前水準。

(工商 )