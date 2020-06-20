高雄市長補選將在8月15日舉行，國民黨內許多人都表達參選的意願。對此，國民黨新北市議員葉元之表示，如果前高雄市長韓國瑜可以出來幫忙助選，其時對候選人是加分的，韓國瑜也可利用這次補選機會，把自身政績被黑的部分，讓高雄市民評斷，如果高雄市民真的再度認可，可以投給韓國瑜的接班人。

葉元之在政論節目《新聞面對面》上表示，如果韓國瑜可以出來幫忙助選，其實對候選人是加分的，雖然韓國瑜被黑的很嚴重。葉元之補充，離投票剩下55天，國民黨的候選人可能面臨一個狀況，就是投票都已經結束，沒有人知道他是誰，因此，葉元之認為，如果沒有像韓國瑜這種高度的人去幫候選人拉抬的話，真的沒有人知道候選人是誰。所以韓國瑜出來選，是對候選人有幫助的。

葉元之更直言，選舉要熱，更要靠韓國瑜，而且他覺得對韓國瑜本人也有幫助，因為韓國瑜的政績憑良心說，很多人都認為還不錯，雖然也有人認為不好，但有很多是真的被黑的，所以韓國瑜更應該利用這次補選機會，把自身政績被黑的部分，讓大家都知道，讓高雄市民知道他們之前沒有選錯，韓國瑜真得做很好，都是被抹黑，但是沒關係，高雄市民可以投給韓國瑜的接班人，他認為這樣對韓國瑜是有幫助的。

(中時電子報)