高雄市長補選在即，國民黨中常會日前通過高雄市長補選徵召辦法，內容明訂「採徵召方式推薦黨員參選」，由祕書長李乾龍等4人成立徵召協調小組，決定徵召人選，預計下周三在高雄舉辦行動中常會時公布人選。對此，資深媒體人韋安認為，不能找花瓶、年輕人或素人來應付，而是要找有戰力、民意歷練，和行政經驗的人選出來。他說這種人其實不難找，並點名國民黨前立委張顯耀就是其中之一。

國民黨中常會日前通過高雄市長補選徵召辦法，李乾龍提及，目前約有6、7位人選，將從中徵選出能贏的最大公約數，目前排除政治素人；黨內人士建議先確定策略，打空戰就找外面具聲量的人選，打組織戰就找在地議員，兩者各有優缺點。

韋安則在臉書指出，高雄市長補選，民進黨的陳其邁已經起跑了，國民黨還毫無章法。有人建議放空缺席，有人說一定要派年輕人。他認為，國民黨這次絕不能缺席，否則兩年後怎麼選？高雄作為280萬人口的六都之一，不能找個花瓶、年輕人或素人來應付一下，而是要找有戰力、民意歷練，和行政經驗的人選出來。「不能把選民當盤子。就算贏面不打，但是戰術的失敗，也是為了累積日後戰略的成功」。

韋安認為，這種人其實不難找，張顯耀就是其中之一。「就看國民黨中央腦子開竅嗎？還是在鬼打牆？」

(中時電子報)