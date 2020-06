【1】兩岸無法脫鉤 台應積極對陸貿易

中國社科院台研所副所長張冠華日前表示,疫情之下,兩岸經貿關係依然密切,互利合作格局未變,且經濟無法脫鉤。工商團體與學者認為,台灣對大陸的貿易依存度,在疫情下由40%提高為45%,且大陸所推動的粵港澳、長三角、渤海灣等區域發展、新基建等重大計畫將帶動大量需求,如何加強對陸外貿,才是台灣的根本之計。

【2】陸開綠燈 助逾千台商包機返粵

目前兩岸航點只剩北京、上海、廈門和成都4個城市,原本廣東台商多飛香港再搭大巴或船到廣東,但無論空陸或空海聯運,人都要入境香港再出境,一入境香港就要隔離14天,到廣東後還要再隔離14天。在東莞台協出面,大陸官方協調港府後,大陸日前提供「綠色通道」,以專案方式,協助1326名台商分別乘坐5班包機經香港返回廣東,獲港府豁免14天隔離。台商則向民進黨政府呼籲,盡快恢復直航航點。

【3】西部戰區發言人籲印 停止挑釁

中、印兩國關係緊張,印度軍方16日證實,一名上校軍官及兩名士兵共三位軍人,在拉達克地區與解放軍衝突時陣亡。雙方沒有開槍,都是先用手推擠對方,再演變成互丟石塊,或以木棍攻擊對方。外媒指出,解放軍方面也有5死11傷。大陸外交部同日回應,印方15日越過具有爭議的邊界,並攻擊中方人員,引發雙方衝突。這是自1962年以來,中、印首次在邊境衝突中軍人死亡。

【4】全球核武庫 量降質升

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所(SIPRI)15日發布年度報告,2020年全球核武庫「量降質升」,核彈頭庫存總量下降至1.34萬枚,但美、俄都在推動核武器現代化,在軍事計畫中擴大和賦予核武器新角色,顯示後冷戰時期核武器逐漸被邊緣化的形勢已經出現重大轉變。

【5】台金援華府5智庫 促美挺綠

華府智庫昆西治安研究所(Quincy Institute)民主外交政策計畫執行人克里夫頓(Eli Clifton)於17日發表《台灣金援智庫:無所不在但很少揭露》(Taiwan funding of think tanks: Omnipresent and rarely disclosed)一文指出,台灣金援了美國五大智庫,促使這些智庫向美國執政者建言,做出有利於台灣綠營執政政府的美國政策。該文發出後,台北經濟文化代表處政治組組長趙怡翔緊急在推特上指出,該文有錯失之處,且並未向台北經濟文化代表處查證置評。

