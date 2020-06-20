王道銀行19日舉行股東常會，通過2019年盈餘分派案並完成第八屆董事改選，隨後召開董事會與常務董事會，推選駱怡君為董事長，原董事長駱錦明改任榮譽董事長，宣示完成第二代接班。

王道銀行表示，股東常會通過配發甲種特別股0.425元股息及普通股0.4元股息，並選出15席新任董事，分別為明山投資代表人駱怡君及駱錦明、台泥代表人張安平、台雅投資代表人陳世姿、怡昌投資代表人葉瑞義、艾貝投資代表人鄭誠禎及李榮慶、台雅投資代表人李芳遠、怡昌投資代表人林杇柴、明山投資代表人駱怡倩及李芸及林坤正。另獨立董事為胡富雄、劉榮主及林鴻光。

王道銀行指出，第八屆董事隨即召開董事會，推選5位新任常務董事，即駱怡君、駱錦明、張安平、葉瑞義、胡富雄。並經常務董事會推選駱怡君擔任董事長，原董事長駱錦明改任榮譽董事長。董事會也通過薪資報酬委員會委任案，委任3位獨董胡富雄、劉榮主及林鴻光為第五屆薪資報酬委員會委員。

駱怡君為美國麻省理工學院企管碩士，歷任王道銀行副董事長、策略長、香港分行創行行長等職務，並曾獲選為達沃斯世界經濟論壇（WEF）全球青年領袖（Young Global Leaders, YGL）及獲得美國艾森豪獎（Eisenhower Fellowships）等殊榮，並曾擔任亞太經濟合作會議企業諮詢委員會（APEC Business Advisory Council，ABAC）台灣代表。

王道銀行常務董事會強調，將借重其專業能力、領導能力與國際視野，帶領王道銀行邁向新的里程碑。

駱怡君表示，受董事託付委以重任，必當盡心竭力，帶領王道銀行持續精進。未來王道銀行也將秉持著「利他圓己」的企業精神，結合個人金融服務與企業金融服務、線上服務與線下服務，同時攜手集團子公司，打造與客戶互惠共榮的金融服務平台，成就與所有利害關係人共創多贏的永續企業願景。

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(中時電子報)