台積電(2330)於本周四(6月18日)除息，開盤不久即達填息目標價315元。周五(19日)股價震盪收平為314.5元。本周外資持續買超台積電2萬1620張，為自6月1日以來，外資連續第三周買超台積電。

6月外資重新做多台股並反手買超台積電，自6月1日以來共15個交易日，外資僅在6月15日當天賣超台積電6463張，其餘14天均買超台積電，累計6月至今，外資買超台積電達13萬6684張。

不過，本周外資買超台積電張數降至2萬1620張，台積電股價呈現震盪，本周五收在314.5元。本波台積電股價在上周四(11日)，也就是股東會後第二天達到高峰，當天盤中最高為327元。

本波台股由台積電領漲，上周台積電股價狹幅震盪，台股也呈現整理的格局。台積電ADR周五收在55.31美元，跌0.84美元，跌幅1.5%，預計下周一(22日)開盤股價也將持續整理。

台積電去年第4季每股股息2.5元，6月18日除息，當天開盤不久即觸及315元達成填息的目標。

台積電9日舉行股東會，董事長劉德音強調台積電展望不變，並有信心持續穩定成長。此外，即使失去華為訂單，相信有其他客戶可以替補。台積電今年資本支出金額預計將維持150億至160億美元。今年營運展望也不變，營收將成長14%至19%。

(時報資訊)