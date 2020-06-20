亞太電(3682)有鑑於網際網路、行動裝置發展愈來愈成熟，加上新冠肺炎疫情推波助瀾下，透過指尖就能執行各式金融服務的數位銀行，使用率大幅提升，亞太電也積極協助實體銀行導入智慧銀行解決方案的相關經驗，也是業界首家整合「AI視覺辨識」智慧應用的電信營運商，預計待未來發展布向成熟化下，將為新經濟挹注營收。

在FinTech的浪潮下，智慧銀行創新應用不斷推向新的高度，加上5G即將開台，相關應用無限可期。根據市調機構最新數據顯示，數位經濟時代來臨，科技力驅動各項產業快速發展，2025年全球智慧金融規模上看1.7兆美元，約50.6兆元台幣。

亞太電積極布局智慧銀行，已協助多家傳統銀行，以人臉辨識為核心，導入「ATM刷臉提款」與「VIP人臉辨識迎賓」等服務，為實體銀行帶來更暖心、更便捷的智慧金融服務。以「VIP人臉辨識迎賓」來看，行員可預先掌握銀行VIP資訊，後續服務更能精準到位，對於實體分行服務品質和安全管控更有幫助，有效打造更完善貼心的銀行服務。而「ATM刷臉提款」，對於民眾來說臉孔就是專屬的識別證，無須攜帶卡片，透過人臉辨識即可執行提款、存款等金融服務，不僅簡便且安全性更強。

亞太電表示，實體銀行結合科技應用，除了驅動數位轉型外，更能提升服務溫度，亞太電信智慧銀行解決方案涵蓋五大場景應用，包括VIP臉辨接待服務、人流與熱區統計分析、廣告訊息精準投放、跨界生活服務，以及遠端互動理財諮詢，透過蒐集大數據、處理分析資訊、豐富加值應用，加深與銀行用戶的連結度。

亞太電為業界第一家導入人臉辨識應用的電信業者，更是業界首家整合「AI視覺辨識」智慧應用的電信營運商，成功導入國營企業、上市櫃公司、大專院校等逾百家企業和機構，商務解決方案表現大幅領先同業，提供各式業種客戶多元化的商務應用，為5G發展奠定強大根基，未來將持續深耕智慧銀行、智慧製造、智慧零售等領域，為新經濟挹注營收。

(時報資訊)