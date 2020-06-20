國泰金(2882)公布6月國民經濟信心調查結果，由於防疫新生活，使得景氣展望連續2個月上揚；此外，主要地區逐漸解封並重啟經濟活動，提振股市樂觀情緒與風險偏好。

國發會最新公布的4月景氣對策信號維持黃藍燈，領先與同時指標微幅下滑，然全球主要國家與台灣逐漸解除防疫管制，6月景氣現況與展望樂觀指數連續2個月改善，其中民眾對景氣展望已回到疫情前水準；民眾薪資上漲預期指數走高至-9.4(5月：-17)，連2月上揚。此外，大額消費意願指數上升至1.3(5月：-21.6)，顯示隨著台灣邁向防疫新生活，民眾大額消費行為也持續復甦。

主計總處估計，需求減少但受紓困政策支撐，2020年經濟成長可能落在1.3～1.8％，6月調查結果顯示，民眾對於2020年台灣經濟成長率的平均預期值維持在1.3％(5月：1.3％)，有79％的民眾認為經濟成長率會達到1%以上。民眾對於2020年平均通膨預期值微增至0.8％(5月：0.77％)，預期今年通貨膨脹率將低於1％的民眾則微降至75％(5月：77％)，顯示疫情影響下民眾認為通膨緩和。

在股市看法部分，全球主要地區逐步解除封鎖並重啟經濟活動，台股跟隨歐美行情持續反彈。6月調查結果顯示，民眾股市樂觀指數從5月由負轉正至10.7，連續3個月好轉，風險偏好指數持續亦上升至3.4，連續2個月提升並回到疫情前水準。

(時報資訊)